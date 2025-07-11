Медведь сфотографировался с туристом, съел его еду и самого туриста

Мотоциклист, растерзанный медведем, перед этим сделал с ним селфи

Мотоциклист, растерзанный медведем в Румынии, перед этим сфотографировался с ним и давал ему еду. Об этом сообщает издание People.

О нападении, произошедшем на популярном туристическом маршруте Трансфэгэрашан, стало известно в начале июля. Спасатели нашли останки пострадавшего в крутом овраге глубиной около 80 метров. «Хотя на нем был шлем и полная защитная экипировка, этого оказалось недостаточно», — рассказал руководитель службы горного спасения Ион Сандулою.

Как выяснилось, жертвой медведя стал 48-летний турист из Италии Омар Фаранг Зин. Накануне он опубликовал в соцсети несколько селфи, снятых на фоне медведя. Еще несколько кадров, сделанных перед нападением, нашли в его телефоне. Судя по ним, Зин пытался дать медведю еду.

Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Телефон итальянского туриста тоже нашли, и там были снимки перед нападением. На них медведь все ближе и ближе. Фото, крупным планом Арманд Кирилойю директор Арджешского управления лесного хозяйства

В 2024 году сообщалось, что в Румынии медведь растерзал 19-летнюю девушку. Когда спасатели пытались приблизиться к телу, зверь несколько раз бросался на них, защищая свою добычу.