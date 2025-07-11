Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оливия Гадеки
1:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Тейлор Фриц
1:3
Завершен
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Янник Синнер
1:0
2-й сет
live
Новак Джокович
Уимблдон (м)
Краснодар
Завтра
18:00 (Мск)
ЦСКА
OLIMPBET Суперкубок России 2025|Финал
19:28, 11 июля 2025Спорт

Глава UFC назвал главный бой для турнира в Белом доме

Глава UFC Уайт хотел бы провести бой между Аспиналлом и Джонсом в Белом доме
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alejandro Salazar / Globallookpress.com

Глава UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST назвал главный бой для турнира, который мог бы пройти в Белом доме.

Уайт заявил, что хотел бы сделать главным событием вечера поединок между англичанином Томом Аспиналлом и американцем Джоном Джонсом. «Кто бы ни был в карде, но он будет просто невероятным», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом проведет бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия США. Глава государства является поклонником смешанных единоборств.

8 июня Трамп присутствовал на турнире UFC, который проходил в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер находился в одной из лож вместе с Уайтом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ объяснили, почему на могиле покончившего с собой Старовойта установили крест. Прощание с экс-министром прошло без отпевания

    Зеленский заявил о возобновлении поставок зарубежной помощи

    Из-за Трампа в США подорожает самый популярный фастфуд

    Украинское командование «похоронило» бригаду ВСУ в Харьковской области

    ВС России начали применять сухую плазму крови на передовой

    США увеличили помощь Украине в 2026 году

    Эскорт-агентства заинтересовались чиновниками с Украины

    12-летнему сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом

    Путин поручил представить проект указа о новом празднике в России

    В Москве зафиксировали самый жаркий день в году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости