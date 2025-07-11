Глава UFC назвал главный бой для турнира в Белом доме

Глава UFC Уайт хотел бы провести бой между Аспиналлом и Джонсом в Белом доме

Глава UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST назвал главный бой для турнира, который мог бы пройти в Белом доме.

Уайт заявил, что хотел бы сделать главным событием вечера поединок между англичанином Томом Аспиналлом и американцем Джоном Джонсом. «Кто бы ни был в карде, но он будет просто невероятным», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом проведет бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия США. Глава государства является поклонником смешанных единоборств.

8 июня Трамп присутствовал на турнире UFC, который проходил в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер находился в одной из лож вместе с Уайтом.