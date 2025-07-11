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11:08, 11 июля 2025Спорт

Хиддинк назвал условие для приезда в Россию

Бывший тренер Хиддинк назвал мир условием для приезда в Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для приезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — заявил 78-летний нидерландский специалист.

Ранее Хиддинк заявил, что в отстранении России нет ничего хорошего для футбола. По его мнению, футбол должен нести объединяющую функцию.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

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