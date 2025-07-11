Хиддинк назвал условие для приезда в Россию

Бывший тренер Хиддинк назвал мир условием для приезда в Россию

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для приезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — заявил 78-летний нидерландский специалист.

Ранее Хиддинк заявил, что в отстранении России нет ничего хорошего для футбола. По его мнению, футбол должен нести объединяющую функцию.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.