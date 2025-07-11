Крокодил напал на рыбака и утащил его под воду

В Малайзии пропавшего рыбака посчитали жертвой крокодила. Об этом сообщает New Straits Times (NST).
Маре Мири отправился к реке порыбачить и исчез. На место происшествия были вызваны поисково-спасательные службы. Предполагается, что на мужчину напал крокодил и утащил его под воду.
Мири до сих пор не нашли: он рыбачил в удаленном районе, который находится в 55 километрах от ближайшей станции. Кроме того, там почти нет связи.
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Подобные случаи не редкость для Малайзии. В начале июля там завершились поиски останков Джейкоба Туана. Крокодил также набросился на него во время рыбалки.
Ранее сообщалось, что в Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Трехметровая рептилия напала на него внезапно на глазах у односельчан.