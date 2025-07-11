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18:15, 11 июля 2025Экономика

Отношения Китая еще с одним торговым партнером накалились

CNBC: Китай решил, что ему не нужен единый фронт с Европой против США
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

Торговая напряженность, возникшая между Китаем и Европейским союзом, продолжила накаляться. Об этом сообщил канал CNBC.

Отмечается, что Евросоюз ввел ограничения на участие китайских компаний в государственных тендерах на поставку медицинских приборов. В свою очередь, КНР установила ограничения на импорт такой продукции. Кроме того, Китай ввел пошлины на бренди из ЕС.

Комментируя эту ситуацию, директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений (IFRI) Марк Жюльен констатировал, что торговые отношения между ЕС и Китаем оказались на «довольно плохом уровне». Период больших возможностей сменился временем серьезных рисков. Причиной основных разногласий стали проблема избыточных мощностей в Китае и переориентация торговли на Европу. Однако растущая потребность Пекина в рынках сбыта противоречит курсу ЕС на защиту собственной промышленной базы.

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Жюльен обратил внимание на то, что тарифы президента США Дональда Трампа могли бы стать возможностью для Китая и ЕС улучшить отношения и достичь компромисса. Однако старший научный сотрудник Института геополитики и бизнеса ESSEC Жан-Марк Фене объяснил, что этого не случилось, поскольку КНР чувствует себя победительницей в торговой войне с Соединенными Штатами. Как следствие, потребность в общем фронте с ЕС оказалась не так важна, как казалось.

Специалисты Института Меркатора прогнозируют, что Брюссель и Пекин едва ли поладят, а значит, пора ждать появления новых обострений. Проблемы избыточных мощностей и переориентации торговли в сочетании с готовностью Пекина использовать контроль за экспортом редкоземельных металлов в качестве рычага давления сигнализируют о грядущих потрясениях.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен жестко раскритиковала Китай. Она обвинила его в ведении несправедливой экономической политики, которая заключалась в том, что КНР, рано инвестировав во многие технологии будущего, начала наводнять мировые рынки дешевыми, субсидируемыми товарами, чтобы уничтожить конкурентов. Глава ЕК уверена, что именно из-за этого закрылись целые сегменты западной промышленности.

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