Петербуржцев разозлили новые кондиционеры в старом здании ЗАГСа

Петербуржцев разозлили новые кондиционеры в здании Дворца бракосочетания № 1

Жители Санкт-Петербурга оказались недовольны новыми кондиционерами в историческом здании Дворца бракосочетания № 1. Об этом сообщает «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, что кондиционеры висят на стенах с лепниной и не вписываются в интерьер. «Что за колхоз?» — комментировали новую технику на здании на Английской набережной жители города.

Глава Комитета по делам записи актов гражданского состояния Оксана Маталина заявила, что кондиционеры размещены временно для оценки их мощности для данных помещений, при этом сейчас проводится закупка напольных колонных кондиционеров, их должны скоро привезти. В Комитете выразили сожаления в связи с тем, что горожане отрицательно отреагировали на установку приборов и выразили им признательность за «внимательное отношение к культурному историческому наследию».

Ранее в селе Веселоярск Алтайского края появилась скульптура в форме большого помидора. Выбор статуи в администрации объяснили тем, что в Веселоярске особенно вкусные томаты.