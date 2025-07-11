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20:39, 11 июля 2025Экономика

Психолог рассказала о вреде жары для мозга

Психолог Наумова: Жара негативно сказывается на мозге и психике человека
Мария Черкасова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жара негативно сказывается на мозге и психике человека. Об этом заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

По словам специалистки, при жаре мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает больше ошибок, нервная система тоже дает сбой — люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными. Также из-за теплового стресса появляется сонливость.

В жаркую погоду следует выбирать низкокалорийное питание. Также не следует «долго засиживаться» в кресле, посоветовала специалист.

Ранее в Москве был зафиксирован самый жаркий день лета. В пятницу, 11 июля, в центре столицы воздух прогрелся до 35,2 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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