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09:50, 11 июля 2025Бывший СССР

Расстрелявшие пленных бойцы ВСУ почти сразу же сдались

Расстрелявшие пленных возле Комара в ДНР бойцы ВСУ сдались на следующий день
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявшие пленных возле села Комар в Донецкой народной республике (ДНР), сдались ВС России на следующий день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника, расстрел пленных произошел 9 июня около 18:00. Уже вскоре после этого часть бойцов ВСУ сдалась в плен. Также известно, что «оказавший сопротивление украинский солдат с позывным Карп был уничтожен».

Ранее пленный боец ВСУ Игорь Скубак признался, что он и его команда расстреляли двоих пленных солдат 9 июня. Военный сделал несколько выстрелов после приказа командира.

Позднее же выяснилось, что в районе села Комар украинские военнослужащие изначально поставили небольшую растяжку на месте расстрела пленных в ДНР. Ловушку для бойцов ВС РФ сделали солдаты 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

В июне также стало известно, что военные Украины расстреляли группу гражданских, отходивших с белым флагом в Часовом Яре. По словам пленного солдата, мирные жители пытались выйти к российским позициям.

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