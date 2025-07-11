Российский баскетболист дебютировал в НБА

Россиянин Демин дебютировал за «Бруклин» в Летней лиге НБА

Россиянин Егор Демин дебютировал за «Бруклин Нетс» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Демин сыграл в матче против «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась поражением команды россиянина со счетом 81:90. Демин провел на площадке почти 23 минуты, набрал восемь очков и записал на свой счет четыре подбора.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».