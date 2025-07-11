Шаляпин высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

Шаляпин: Поцелуи Бузовой и Киркорова на концерте Билана были неуместны

Российский певец Прохор Шаляпин прокомментировал скандальное видео с участием артистов Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Шаляпин осудил поведение исполнителей на концерте Димы Билана. По его мнению, оно было неуместным не только из-за публичности мероприятия, но и из-за композиции, во время которой все происходило. «Я не знаю, как можно не посмотреть этот номер и засовывать друг другу пальцы в рот. Можно было это под "Ночной хулиган" хотя бы сделать, а не под эту шедевральную песню. Под нее на тот свет провожают, а никак не пальцы суют» — отметил певец.

Ранее сваха Анна Осипова оценила вероятность романа Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

До этого Киркорова сняли облизывающим палец Бузовой. Также артисты целовались на камеру.