Страна ЕАЭС задумалась об инвестициях в криптовалюту

Нацбанк Казахстана: Часть ЗВР республики может быть инвестирована в криптовалюты

Не исключено, что часть золотовалютных резервов (ЗВР) Казахстана может быть инвестирована в криптоактивы. Об этом предупредил глава Нацбанка этой республики Тимур Сулейменов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, регулятор изучил международный опыт и пришел к выводу, что часть ЗВР может быть направлена в криптовалюты. Сулейменов уточнил, что, вероятнее всего, речь пойдет о фондах, связанных с криптоиндустрией.

В конце июня Сулейменов уже рассказывал, что Национальный банк поддержал предложение депутатов о создании государственного резерва криптоактивов. Предполагалось, что источниками резерва могут стать конфискованные активы и криптовалюта.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство не изменило отношения к использованию «крипты» для расчетов внутри страны и продолжает выступать против. Кроме того, ЦБ не рассматривает возможности инвестирования в данный инструмент.