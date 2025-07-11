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16:30, 11 июля 2025Экономика

Страна ЕАЭС задумалась об инвестициях в криптовалюту

Нацбанк Казахстана: Часть ЗВР республики может быть инвестирована в криптовалюты
Кирилл Луцюк

Фото: Freepik

Не исключено, что часть золотовалютных резервов (ЗВР) Казахстана может быть инвестирована в криптоактивы. Об этом предупредил глава Нацбанка этой республики Тимур Сулейменов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, регулятор изучил международный опыт и пришел к выводу, что часть ЗВР может быть направлена в криптовалюты. Сулейменов уточнил, что, вероятнее всего, речь пойдет о фондах, связанных с криптоиндустрией.

В конце июня Сулейменов уже рассказывал, что Национальный банк поддержал предложение депутатов о создании государственного резерва криптоактивов. Предполагалось, что источниками резерва могут стать конфискованные активы и криптовалюта.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство не изменило отношения к использованию «крипты» для расчетов внутри страны и продолжает выступать против. Кроме того, ЦБ не рассматривает возможности инвестирования в данный инструмент.

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