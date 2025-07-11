Захарова ответила на требование Мерца к России выплатить Украине сотни миллиардов евро

Захарова предложила посчитать долги перед Россией с 1918 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу на его требование к Москве выплатить Украине 500 миллиардов евро. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат предложила посчитать, кто и сколько может быть должен России. Ключевыми пунктами она назвала потери от западной интервенции 1918-1922 годов и от Второй мировой войны с последующим восстановлением Европы. Также Захарова отметила, что развал СССР недешево обошелся стране. «А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор», — резюмировала Захарова.

Ранее Мерц назвал условие, при выполнении которого Россия получит доступ к своим замороженным активам. По его словам, Москва должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро в качестве компенсации материального ущерба. «Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к своим активам», — заявил политик.