Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:15, 14 июля 2025Из жизни

Раскрыта тайна денежного дождя в США

В США тысячи долларов разбросали с вертолета в память о владельце автомойки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Crystal Perry

Раскрыта тайна денежного дождя, прошедшего в американском городе Детройт, штат Мичиган. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

В конце июня с неба на прохожих посыпались тысячи долларов. Для акции перекрыли одну из улиц города. Люди спокойно забирали доллары, а через полчаса улицу снова открыли.

Как выяснилось, деньги разбросали с вертолета в память о 58-летнем Даррелле Томасе — владельце автомойки в восточном Детройте, который славился щедростью. Он страдал от смертельной болезни и хотел, чтобы прощание с ним запомнили надолго.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Когда Томаса не стало, его сыновья выполнили волю отца. Они арендовали вертолет, который сбросил над районом пять тысяч долларов и лепестки роз.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна отобрала у мужчины сумку с 400 тысячами рупий и утащила ее на дерево. Когда вокруг собралась толпа, обезьяна разбросала купюры с большой высоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер режиссер Александр Митта. Его «Экипаж» и «Границу. Таежный роман» любила вся Россия

    Склад Wildberries в Шушарах отремонтировали и подготовили к открытию

    Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов

    Российские военные атаковали Харьковскую область

    В России пропавшего без вести бойца СВО признали самовольно оставившим часть

    Виктория Боня примерила микрошорты дочери перед камерой

    Раскрыта тайна денежного дождя в США

    Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

    В ВСУ увидели угрозу группировке в Красноармейске

    Появление главы Генштаба в зоне СВО на «Аллигаторе» сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости