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14:18, 14 июля 2025Бывший СССР

Стала известна причина бегства вице-премьера Украины

Гончаренко: Правительство создаст центры поддержки для украинцев за границей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-премьер и министр по реинтеграции Украины Алексей Чернышов, информация о бегстве которого появилась в конце июня, работал над экспериментальным проектом Киева за рубежом. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Правительство запускает экспериментальный проект и создает Центры поддержки для украинцев за границей», — написал он.

19 июня министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. Через три дня появилась информация о его возвращении.

Украинские блогер Анатолий Шарий рассказал о серьезном разладе в окружении президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с Чернышовым.

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