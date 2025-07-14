В Кремле рассказали о царящей в Балтии напряженности

Песков: Из-за агрессивной политики Европы в странах Балтии царит напряженность

В связи с агрессивной политикой ряда европейских стран в государствах Балтии царит напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где, можно сказать, царит напряженность, атмосфера напряженности», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Литва, Латвия и Эстония уведомили ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины. Позднее Литва и Финляндия, также вышедшая из конвенции, объявили, что будут производить противопехотные мины для себя и Украины.