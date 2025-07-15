Заплатившая за возможность перейти в другую страну российская фигуристка оценила отказ

Фигуристка Жилина расстроена отказом ISU сменить гражданство на азербайджанское

Российская фигуристка Вероника Жилина отреагировала на отказ совета Международного союза конькобежцев (ISU) сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Ее слова приводит Metaratings.

Спортсменка заявила, что расстроена, так как морально ей тяжело вновь не выступать. «Я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать», — подчеркнула она.

Ранее 15 июля совет ISU отказал Жилиной в смене спортивного гражданства. Таким образом, 17-летняя спортсменка не сможет выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.