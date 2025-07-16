Баскова призвали никогда больше не петь

Критик Соседов посоветовал Николаю Баскову никогда больше не петь

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал конфликт с народным артистом России Николаем Басковым. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Критик заявил, что певец давно утратил вокальные и внешние данные. По его словам, Басков не исполнил ни одного нового хита за последние годы и сотрудничает с молодыми блогерами, чтобы поддерживать популярность. Соседов отметил, что артист потерял авторитет, и посоветовал ему больше не петь.

«Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно», — подчеркнул Соседов.

Ранее Соседов заявил, что певцам Валерию Леонтьеву, Филиппу Киркорову и Баскову пора объявить о завершении карьеры и дать дорогу молодым исполнителям. Он отметил, что артисты слишком давно выступают на российской сцене, и назвал их звездами, «чьи песенки спеты». В ответ Басков посоветовал Соседову закрыть рот.