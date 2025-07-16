Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 16 июля 2025Экономика

Биржевая стоимость бензина выросла до максимума

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже подошла к 73 тыс. рублей за тонну
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам торгов 16 июля, в среду, на Петербургской бирже стоимость бензина Аи-95 поднялась до 72 998 рублей за тонну, что на 1,15 процента больше, чем днем ранее, и стало максимумом с сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал до 64 876 рублей, что ниже, чем в начале месяца, но близко к максимальному уровню с сентября 2023 года. Особенно активно биржевые цены на бензин растут с начала лета.

На прошлой неделе стало известно, что если биржевые цены на бензин не прекратят расти, то правительство может ввести полный запрет на экспорт бензина. Сейчас он действует для небольших производителей и трейдеров, но в августе и сентябре его могут распространить на крупные компании.

Позднее Международное энергетическое агентство (МЭА) усомнилось, что Россия в состоянии поддерживать высокий уровень добычи нефти. На этот вывод их натолкнуло падение экспорта и нефтепродуктов в июне на фоне низкого уровня переработки из-за ремонтов предприятий.

Официальные данные по добыче нефти и газа в России не публикуются, однако глава Минэнерго Сергей Цивилев на правительственном часе в Совете Федерации рассказал, что производство нефти в январе-мае сократилось на 3,5 процента в годовом выражении, а газа — на 3 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

    Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

    На редактора издания «The Insider» завели дело за серию публикаций о России

    Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

    Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

    Слуцкий решил остаться в Китае

    Старейшая библиотека объявила войну жукам

    В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

    В Минобороны России объяснили значение взятия под контроль Новохатского в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости