Биржевая стоимость бензина выросла до максимума

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже подошла к 73 тыс. рублей за тонну

По итогам торгов 16 июля, в среду, на Петербургской бирже стоимость бензина Аи-95 поднялась до 72 998 рублей за тонну, что на 1,15 процента больше, чем днем ранее, и стало максимумом с сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал до 64 876 рублей, что ниже, чем в начале месяца, но близко к максимальному уровню с сентября 2023 года. Особенно активно биржевые цены на бензин растут с начала лета.

На прошлой неделе стало известно, что если биржевые цены на бензин не прекратят расти, то правительство может ввести полный запрет на экспорт бензина. Сейчас он действует для небольших производителей и трейдеров, но в августе и сентябре его могут распространить на крупные компании.

Позднее Международное энергетическое агентство (МЭА) усомнилось, что Россия в состоянии поддерживать высокий уровень добычи нефти. На этот вывод их натолкнуло падение экспорта и нефтепродуктов в июне на фоне низкого уровня переработки из-за ремонтов предприятий.

Официальные данные по добыче нефти и газа в России не публикуются, однако глава Минэнерго Сергей Цивилев на правительственном часе в Совете Федерации рассказал, что производство нефти в январе-мае сократилось на 3,5 процента в годовом выражении, а газа — на 3 процента.