Добыча нефти и газа в России упала

Глава Минэнерго Цивилев рассказал о падении добычи нефти на 3,5 % в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев года добыча нефти в России составила 211 миллионов тонн, что на 3,5 процента меньше, чем годом ранее. Об этом во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации рассказал глава Минэнерго Сергей Цивилев, передает РИА Новости.

Добыча газа за тот же период упала на три процента, до 290 миллиардов кубометров, а добыча угля — осталась на уровне 187 миллионов тонн.

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 4,74 триллиона рублей, что на 16,9 процента меньше, чем годом ранее. При этом отдельно в июне они впервые с января 2023 года опустились ниже 500 миллиардов рублей, что связано как с падением цен на сырье, так и с сокращением физических объемов экспорта.

Официальная статистика по добыче нефти и газа в России закрыта от широкой публики, поэтому все предыдущие оценки объемов были основаны на косвенных факторах, в том числе о морских перевозках сырья. Исходя из них, в частности, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) начали сомневаться в возможности российских компаний поддерживать текущий уровень производства.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития к ноябрю проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний. Финансовая поддержка сектору и сокращение налоговой нагрузки на него необходимы им для сохранения возможности вести добычу на комфортных для бюджета уровнях в ближайшие годы.