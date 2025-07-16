Европейские СМИ заявили о «российской» атаке дронов на Воронеж

Газета La Stampa ошибочно заявила, что Воронеж атаковали российские дроны

Итальянские газеты La Repubblica и La Stampa, освещая атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж, заявили, что налет осуществляли российские дроны. На ошибку изданий обратил внимание RT.

La Stampa выпустила материал под заголовком «Украина: Новая атака российских беспилотников по Воронежу, пострадал детский сад». При этом в тексте статьи все же отмечалось, что беспилотники были украинскими. La Repubblica в заголовке материала также сообщила, что атака БПЛА на Воронеж была российской.

В данный момент оба материала недоступны на сайтах европейских изданий.

Ранее стало известно, что в Воронежской области врачи не смогли спасти мужчину, оказавшегося в коме после атаки ВСУ.

В ночь на 15 июля Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников. Пострадали 27 человек, из них 14 гражданам потребовалась госпитализация. В Минобороны сообщили, что над регионом было сбито 12 дронов.