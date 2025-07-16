Годовалый ребенок оказался единственным выжившим в ДТП с семью жертвами на трассе в России

Единственным выжившим в ДТП в Новосибирской области оказался годовалый ребенок

Годовалый ребенок оказался единственным выжившим в ДТП с семью жертвами на трассе в Новосибирской области. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого сообщил, что ребенка и еще двух взрослых в крайне тяжелом состоянии доставили в Краснозерскую больницу. В результате спасти удалось только несовершеннолетнего. «Состояние ребенка средней степени тяжести. Его готовят к эвакуации в Новосибирск вертолетом санавиации», — привели слова чиновника в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

О смертельной аварии с участием двух машин на 290-м километре автодороги К-17Р в Краснозерском районе стало известно 16 июля.

Ранее на трассе в Калужской области произошло столкновение легкового BMW и грузовика Ford. В результате оба водителя автомобилей, а также три пассажира получили несовместимые с жизнью травмы.