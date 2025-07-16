Нападение на россиянку 17 искусавших ее до смерти собак попало на видео

В Татарстане собаки до смерти искусали женщину, нападение попало на видео

Нападение собак на жительницу Татарстана попало на видео. Ролик опубликовала пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как животные окружают россиянку. Затем фигура женщины пропадает из поля зрения — вероятно, в этот момент животным удалось повалить ее на землю.

По информации надзорного ведомства, на женщину напала свора из 17 собак. Спасти пострадавшую не удалось. Обвиняемым по возбужденному уголовному делу стал 77-летний мужчина — он позволил животным свободно покинуть территорию производственной базы.

16 июля стало известно о нападении собаки на девочку в Нижнем Новгороде. Животное разорвало ребенку лицо. Telergram-канал Ni Mash сообщает, что пес был похож на бойцовского. Хозяйка выгуливала его без намордника.