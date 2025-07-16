В российском городе домашняя собака разорвала лицо девочки

В Нижнем Новгороде домашняя собака разорвала лицо девочки

В Нижнем Новгороде домашняя собака разорвала лицо девочки. Об этом сообщил Telergram-канал Ni Mash.

По сведениям российского издания, пес был похож на бойцовского. Как отметил отец юной пострадавшей горожанки, владелица выгуливала животное без намордника.

Женщина после нападения не стала оказывать помощь девочке, скорую истекающему кровью ребенку вызвали другие прохожие.

В больнице пострадавшую прооперировали, на лицо наложили несколько швов.

Хозяйку собаки начали разыскивать, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее мальчика из Сочи с разорванным собаками лицом сняли на видео.

26 февраля ребенок подвергся нападению двух хаски, которых хозяин не кормил несколько дней. Мальчик получил тяжелые травмы.

Хозяину животных удалось избежать наказания в виде тюремного заключения — его приговорили к полутора годам ограничения свободы.