Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 16 июля 2025Россия

В российском городе домашняя собака разорвала лицо девочки

В Нижнем Новгороде домашняя собака разорвала лицо девочки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде домашняя собака разорвала лицо девочки. Об этом сообщил Telergram-канал Ni Mash.

По сведениям российского издания, пес был похож на бойцовского. Как отметил отец юной пострадавшей горожанки, владелица выгуливала животное без намордника.

Женщина после нападения не стала оказывать помощь девочке, скорую истекающему кровью ребенку вызвали другие прохожие.

В больнице пострадавшую прооперировали, на лицо наложили несколько швов.

Хозяйку собаки начали разыскивать, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее мальчика из Сочи с разорванным собаками лицом сняли на видео.

26 февраля ребенок подвергся нападению двух хаски, которых хозяин не кормил несколько дней. Мальчик получил тяжелые травмы.

Хозяину животных удалось избежать наказания в виде тюремного заключения — его приговорили к полутора годам ограничения свободы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    Трамп потерял терпение

    На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости