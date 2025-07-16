«Не поверили своим ушам». В Финляндии неожиданно зазвучало российское радио. Что об этом известно?

В приграничных районах Финляндии из-за жары зазвучало российское радио

На территории юго-восточных регионов Финляндии, граничащих с Россией, 16 июля неожиданно зазвучало российское радио.

«Жители Юго-Восточной Финляндии этим утром не поверили своим ушам, услышав по радио непривычные радиостанции», — сообщили финские журналисты.

Приемники ловили радиостанции «Монте-Карло», «Мир», Like FM и другие. Финны утверждают, что в Лаппеенранте, недалеко от границы с РФ, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций. Был пойман сигнал даже из находящегося в 150 километрах от границы Санкт-Петербурга.

В обычных условиях радиостанции можно услышать только на расстоянии нескольких десятков километров от радиомачты. В частности, речь идет о «Дорожном радио». Менеджер сетевой компании Digita Яни Саари объяснил, что возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. «В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров», — уточнил эксперт.

В начале недели береговая охрана Финляндии предупреждала, что из-за распространения сильного радиосигнала в жару возможны сбои в работе навигационных устройств в Финском заливе.

Антти Хяккянен Фото: Johanna Geron / Reuters

Финляндия запретила россиянам сделки с недвижимостью

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что в стране запретили россиянам и белорусам сделки с недвижимостью. Соответствующий запрет вступил в силу 15 июля.

В парламент законопроект был внесен в феврале. В документе говорилось, что граждане России и Белоруссии могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

По словам главы финского ведомства, это важная реформа, которую слишком долго откладывали. Он добавил, что рад принятию указанного закона. Руководитель Минобороны выразил уверенность, что данная мера укрепит безопасность страны.

Турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян

Туристический бизнес в восточной части Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия путешественников из РФ.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район», — сообщили источники. По их словам, туристов привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности. Менеджер проектов компании Visit Finland посетовал, что иногда предприниматели вынуждены закрывать заведения из-за отсутствия посетителей.

Забор на финско-российской границе в Нуйямаа Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Ранее финская пограничная служба сообщила о завершении строительства первых 35 километров забора высотой 4,5 метра на закрытой восточной границе с Россией. Пограничное сооружение в конечном итоге охватит 200 км из общей протяженности границы в 1344 км. Причиной в Хельсинки назвали увеличившийся поток мигрантов, проходящих в страну через границу с РФ.