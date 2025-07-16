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11:13, 16 июля 2025Из жизни

Женщина случайно узнала о беременности и родила через 17 часов

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

20-летняя Шарлотта родила на следующий день после того, как случайно узнала о беременности. Об этом она сама рассказала в видео в TikTok.

По словам Шарлотты, долгие месяцы она и не подозревала, что должна родить. Она не заметила нарушений менструального цикла, так как принимала противозачаточные препараты. Женщина призналась, что прибавила в весе, но списывала это на стресс. Никаких движений в животе она также не чувствовала.

6 июня Шарлотта пошла к терапевту, чтобы обсудить с ним возможную аллергию на глютен. Во время приема ее попросили сдать несколько рядовых тестов, среди которых был и тест на беременность. Он оказался положительным. Сначала врач предположил, что женщина находится на раннем сроке. Однако УЗИ показало, что Шарлотта уже на 38-й неделе беременности. Спустя 17 часов после этого известия она родила.

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«Я действительно не понимала, что происходит. Не знаю, как еще это объяснить. Это, определенно, был сумасшедший опыт», — призналась женщина. Тем не менее она заявила, что рада быть матерью. Ее партнер также счастлив.

Ранее сообщалось, что жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына. Она рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате.

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