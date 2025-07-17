Депутат Рады Разумков: Киев хочет «кинуть» США с соглашением о недрах

Украина может «кинуть» США в рамках соглашения о полезных ископаемых, признав часть документов нелегитимными. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Дмитрий Разумков, передает ТАСС.

«В преамбуле этого документа [о полезных ископаемых] сверху написали, что парламент голосует, ратифицирует, утверждает, легализует исключительно тот документ, за который голосуется в парламенте. (...) Выглядит как попытка кинуть наших международных партнеров, в данном случае конкретно американцев», — рассказал Разумков.

По его словам, по истечении времени Верховная Рада может сослаться на то, что парламентарии голосовали за тот «поверхностный документ», который был им представлен, а оставшиеся признаются нелегитимными.

Ранее бывший премьер республики Николай Азаров заявил, что Юлия Свириденко была выдвинута на должность премьер-министра Украины, поскольку подписала соглашение по недрам с США. По его словам, США дали одобрение на ее назначение, так как она своим поступком «проявила послушание».