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11:02, 18 июля 2025Из жизни

Неизвестный выпустил хищную рептилию в водоем для купания

В Испании неизвестный выпустил каймана в водоем для купания
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gaetano Cessati / Unsplash

В городе Бенидорм, Испания, из водохранилища выловили каймана. Об этом пишет Need To Know.

Небольшую хищную рептилию заметили рыбаки. Они знали, что этот водоем популярен для купания, поэтому вызвали службу отлова рептилий. Прибывшие специалисты поймали каймана с помощью наживки. В длину он оказался 91 сантиметр.

Предполагается, что каймана выпустил в водоем человек. Его личность пока неизвестна. Ведутся поиски.

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Сам кайман не пострадал. Его доставили в зоопарк в Мадриде.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула мэр вступил в символический брак с самкой каймана. «Для нас это ритуал, в котором мы просим мать-землю и нашего создателя об изобилии», — рассказал один из участников празднования.

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