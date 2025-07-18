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14:46, 18 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили импровизированную САУ на шасси «мотолыги»

В зоне СВО заметили гусеничный тягач МТ-ЛБ с противотанковой пушкой МТ-12
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Уголок Ситха»

Российские бойцы в зоне СВО вооружили гусеничный тягач МТ-ЛБ противотанковой пушкой МТ-12. На фотографию импровизированной самоходной артиллерийской установки (САУ) обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке можно заметить тягач, который называют «мотолыгой», с установленной на крыше пушкой. В передней части корпуса установили кронштейн, который позволяет стопорить орудие в походном положении.

Верхнюю часть САУ на шасси МТ-ЛБ прикрыли «мангалом» для защиты от дронов, который дополнили маскировочной сетью. Также решетчатыми экранами оснастили борта корпуса «мотолыги». Эти конструкции повышают защищенность машины при поражении кумулятивными боеприпасами, которые несут дроны.

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МТ-12 калибра 100 миллиметров позволяет поражать цели на дальности более 8000 метров. В боекомплект буксируемой пушки входят подкалиберные, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды.

В январе механик-водитель с позывным Чиж рассказал, что МТ-ЛБ практически безотказно работает при любых погодных условиях. Машина отличается хорошей проходимостью и маневренностью.

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