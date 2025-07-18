Фигуристка Загитова поделилась новыми снимками из поездки в Париж

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась новыми снимками из поездки в Париж. Она опубликовала их в Telegram-канале.

«Париж<3», — подписала она кадры. На фотографиях запечатлены как сама спортсменка на улицах города, так и Эйфелева башня, еда, картина и обувь.

Загитова отдыхала в Париже весной 2025 года. Ранее она делилась видео, на котором прошлась по улицам столицы Франции в черном кожаном плаще. Также фигуристка позировала в красных мини-шортах.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.