В России ответили на слова Трампа об увядающей роли БРИКС

Депутат Новиков: Трамп имеет дело с лидерами БРИКС, на которых давить нет смысла

Заявления президента Дональда Трампа об увядающей роли БРИКС довольно забавны, поскольку экономический потенциал входящих в объединение стран является не только самым крупным, но и быстрорастущим, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС якобы теряет свое влияние. По его мнению, угроза от БРИКС миновала, когда он объявил о планах ввести высокие пошлины.

По словам Новикова, Трампу присуще заявлять о желательных для него и, как он понимает, для интересов США вещах таким образом, будто они уже случились. Он действительно хотел бы снизить влияние БРИКС и предпринимал для этого усилия, которые едва начали осуществляться, однако в заявлениях президента они якобы уже привели к невероятно результативным последствиям, указал депутат.

«Попытка ослабления БРИКС тарифными разными историями, крайне завышенными пошлинами на американские товары, политическим давлением указывает на весьма деструктивный подход администрации США к международным делам. Стремление к американской гегемонии выражено традиционно в деятельности всех администраций в этом отношении», — указал Новиков.

Парламентарий добавил при этом, что попытка США выдавать желаемое за действительное — это тоже способ давления, поэтому не надо думать, что это смешная и наивная позиция Трампа. Однако он имеет дело в рамках БРИКС с лидерами, на которых бессмысленно давить такими способами, поскольку это опытные политики, они стоят сегодня во главе Китая, Индии, России, отметил депутат.

«Когда люди прошли такую политическую школу, научились вести диалог между собой, выстраивать взаимоотношения как по линии БРИКС, так и по линии ШОС, выстраивать двусторонние отношения, они понимают, в чем состоят их национальные интересы. А эти интересы прежде всего состоят в формировании многополярного мира, где как раз фактор диктата будет устранен. Ровно это не устраивает господина Трампа, как и всю американскую политическую элиту», — сказал Новиков.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. В Белом доме объяснили, что глава страны считает объединение угрозой американским интересам.