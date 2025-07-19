«Загнал себя в угол». В Норвегии раскрыли план Трампа против России и объяснили его провальность

Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы выиграть себе время

Президент США Дональд Трамп выдвинул российскому лидеру Владимиру Путину 50-дневный ультиматум — заключить мир с Украиной или столкнуться с санкциями, однако таким образом он сам загнал себя в угол. Об этом пишет норвежская газета Steigan.

«Ультиматум Трампа президенту Путину (...) практически не имеет шансов изменить цели России на Украине. Трамп загнал себя в угол и, возможно, в конце концов будет вынужден обратиться к глубинным проблемам России», — говорится в публикации.

Steigan отмечает, что Трамп решил выиграть себе 50 дней, чтобы добиться мира, прежде чем Сенат США вынудит его ввести санкции против РФ.

Таким образом, заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики газета Steigan

Трамп пригрозил России жесткими санкциями

14 июля президент США пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. «Думаю, что пошлины в 500 процентов — это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение. (…) Пошлины же в 100 процентов будут играть такую же функцию», — сказал он.

Трамп отметил, что рассчитывает на благоразумие обеих сторон и их желание сделать шаги навстречу друг другу в текущей ситуации. По его словам, в таком случае до применения новых рестрикций со стороны Вашингтона «дело вообще не дойдет».

На вопрос о том, какими будут действия США, если Россия якобы захочет усугубить эскалацию конфликта на Украине, глава Белого дома попытался уйти от ответа, отметив, что рассматривает исключительно дипломатическое урегулирование ситуации.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Западе объяснили замысел Трампа против России

Обозреватель Эдвард Люс выразил мнение, что Трамп, скорее всего, не введет санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. «Не стоит слишком доверять угрозе Трампа наложить высокие пошлины на Россию и вторичные санкции против потребителей ее нефти и газа через 50 дней», — написал он в статье для Financial Times.

Автор отметил, что предложенный санкционный законопроект может нанести вред самим Штатам и негативно сказаться на их торговых связях с другими странами.

Неужели США действительно хотят наказать таких друзей, как Индия, за покупку дешевой нефти? Это может обернуться против Вашингтона Эдвард Люс обозреватель

В связи с этим Люс назвал возможные санкции неразумными.