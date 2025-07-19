Заинтересовавший ПСЖ футболист «Краснодара» согласился перейти в другой клуб

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян согласился перейти в испанскую «Жирону»

Заинтересовавший ПСЖ армянский футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян согласился перейти в испанскую «Жирону». Об этом в субботу, 19 июля, сообщает Armenie Football.

Отмечается, что 25-летний капитан краснодарцев не прочь перейти в «Жирону». Представители клубов должны провести встречу и обсудить трансфер в ближайшее время.

«Жирона» выступает в испанской Ла Лиге. В прошедшем сезоне клуб занял 16-е место из 20 возможных в турнирной таблице чемпионата.

17 июля появилась информация, что Сперцяна хочет купить ПСЖ. Переговоры с окружением 25-летнего футболиста начал советник парижского клуба Луиш Кампуш. Сообщалось, что французы рассчитывают завершить сделку уже нынешним летом.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян вместе с «Краснодаром» стал чемпионом. Он вышел на поле в 28 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 25 миллионов евро.