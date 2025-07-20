20 июля в мире принято приходить к друзьям с тортом — по случаю праздника в честь этого кондитерского изделия! В Италии тем временем идет в разгаре самое красочное шоу на водах Венеции. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 20 июля и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Международный день торта

C 2011 года 20 июля во всем мире проходит под эгидой Международного дня торта. Это не только праздник, посвященный напрямую сладкому десерту, но и торжество дружбы между людьми и целыми народами. Создатели этого праздника, итальянское сообщество творческих людей с названием «Миланский клуб», посчитали, что в этот день нужно обязательно без причины ходить друг к другу с тортиком, поддерживая таким образом дружеские отношения. Первый такой праздник в Италии прошел в 2009 году, а уже через два года он стал международным.

Международный день шахмат

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С 1966 года во всем мире 20 июля отмечается международный день шахмат — настольной игры, снискавшей небывалую популярность у интеллектуалов планеты. В 2019 году по решению Генассамблеи ООН праздник приобрел статус официального. Организация признала шахматы одним из древнейших видов спорта, который позволяет расширять международное сотрудничество, бороться с любыми видами дискриминации и сглаживать конфликты.

Праздники в разных странах

Феста дель Реденторе в Италии

На 20 июля в 2025 году выпадает одно из самых грандиозных водных шоу в Венеции — Феста дель Реденторе, или праздник в честь Спасителя. Его проводят традиционно каждые третьи выходные июля.

Торжество посвящено венецианскому дожу Себастьяну Веньеру, который жил во времени, когда в Европе бушевала чума. Он пообещал, что построит церковь в честь Христа, если Спаситель избавит Италию от губительной болезни. И через год чума действительно отступила, церковь построили на острове Джудекка, а в честь случившегося организовали праздник.

С тех пор в Венеции в Феста дель Реденторе в той самой церкви проходит торжественная месса, а ночью на воду выходят украшенные гирляндами гондолы, чтобы отвезти зрителей на масштабное водное шоу фейерверков.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 июля

День дневного сна;

День хождения по бордюрам;

Международный день Луны.

Какой церковный праздник 20 июля

День памяти преподобной Евфросинии

Преподобная Евфросиния, известная в миру как Евдокия, была дочерью Суздальского князя Димитрия Константиновича и женой великого князя Московского Димитрия Донского. Она активно помогала супругу управлять княжеством, развивала культуру и образование.

Когда Димитрия Донского не стало, в 1389 году Евдокия приняла монашеский постриг и стала монахиней с именем Евфросиния. Она продолжала заниматься благотворительностью и возведением храмов, а также активно участвовала в духовной жизни Москвы.

Фото: Tatiana Belova / Shutterstock / Fotodom

Святая считается покровительницей женщин и матерей, ее мощи хранятся в Вознесенском монастыре московского Кремля.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 июля

День памяти преподобного Акакия Синайского;

День памяти священномученика Епиктета;

День памяти священномученика Павла Чернышева, пресвитера.

Приметы на 20 июля

Если пойти купаться, высок риск утонуть — водяной утянет.

Если начнется дождь, идти будет не меньше суток.

Чтобы дом целый год не трогали пожары, 20 июля нужно окурить его дубовыми листьями.

Кто родился 20 июля

20 июля на свет появился Олег Анофриев — советский и российский актер и певец. С детства он мечтал стать музыкантом, но найденная немецкая граната серьезно повредила руку 11-летнего Анофриева, и от мечты пришлось отказаться.

Олег Анофриев Фото: Б. Виленкин / Г. Тер-Ованесов /Фотохроника ТАСС

После музыки будущий актер всерьез «заболел» театром — и эта любовь прошла с ним через всю жизнь. Несмотря на множество ролей в кино, советский зритель прежде всего запомнил Анофриева именно как певца. С его «Спят усталые игрушки…» дети всего Союза укладывались спать, сопереживали Трубадуру, поющему «Луч солнца золотого…», хохотали над Атаманшей и ее «Говорят, мы бяки-буки», а взрослые наслаждались философской песней «Есть только миг».

Советский и российский режиссер Татьяна Лиознова также появилась на свет 20 июля. После Великой Отечественной войны она поступила во ВГИК, но едва не была отчислена после первого же семестра за «недостаточный жизненный опыт». Лиознова смогла переубедить комиссию, показав свои режиссерские наброски. Танец Кармен, который режиссер сняла в качестве одной из курсовых работ, позже вошел в фильм «Молодая гвардия» как танец Любки.

На весь Советский Союз имя Татьяны Лиозновой прогремело после выхода фильма «Три тополя на Плющихе», который высоко оценили и за рубежом. А звание одного из главных режиссеров СССР она подтвердила после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», который вошел в классику кинематографа прошлых лет и до сих пор часто транслируется на ТВ.

Кто еще родился 20 июля