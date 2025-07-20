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03:03, 20 июля 2025Спорт

Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика

Боксер Дюбуа после поражения от Усика пообещал вернуться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа, потерпевший поражение от украинца Александра Усика в матче-реванше, сделал заявление после боя. Слова британца приводит Daily Mail.

«Я обязан отдать должное Усику. Я отдал сегодня все свои силы. Не умаляю заслуг Усика, но я еще вернусь», — высказался Дюбуа.

Усик нокаутировал соперника в пятом раунде, попав в голову левым хуком. Бой проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее стало известно, что Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Александра Усика перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Британец весит больше украинца на семь килограммов. Вес Дюбуа составил 110,58 килограмма, а Усика — 103,10 килограмма.

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