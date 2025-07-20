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02:02, 20 июля 2025Россия

Экстренные службы прибыли на место падения обломков в Зеленограде

Собянин: Экстренные службы работают на месте падения обломков в Зеленограде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экстренные службы работают на месте, где упали обломки беспилотного летательного аппарата в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-аккаунте.

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