Экстренные службы прибыли на место падения обломков в Зеленограде

Собянин: Экстренные службы работают на месте падения обломков в Зеленограде

Экстренные службы работают на месте, где упали обломки беспилотного летательного аппарата в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-аккаунте.

