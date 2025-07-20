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15:26, 20 июля 2025Спорт

Футболисты «Динамо» вернутся в Махачкалу разными рейсами из-за атаки БПЛА

Футболисты «Динамо» вернутся в Махачкалу разными рейсами из-за атаки БПЛА
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболисты махачкалинского «Динамо» возвращаются в Дагестан из Москвы разными рейсами из-за атаки БПЛА. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов, его слова приводит РИА Новости.

«Вылетаем по очереди, улетели еще не все. Последний рейс с "Динамо" на борту должен быть в 15 часов», — заявил Газизов.

«Динамо» прилетело в Москву на матч со «Спартаком», который состоялся 19 июля. Встреча первого тура Российской премьер-лиги осталась за спартаковцами — 1:0.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 БПЛА ВСУ над регионами России. 19 беспилотников поразили над территорией Московского региона. Из-за атаки временно приостанавливали работу аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

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