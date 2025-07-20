Фьюри отрегировал на победу Усика

Тайсон Фьюри: Только один человек может победить Усика, и это Цыганский король

Британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика над другим британцем, Даниэлем Дюбуа. Видео со словами в адрес Усика Фьюри опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Респект Усику. Он шикарно выступил против Дюбуа. Но Александр знает, что есть только один человек, который может его победить, и это Цыганский король (прозвище Фьюри, — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Фьюри.

20 июля 38-летний Усик победил Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде, одержав 24-ю победу в карьере.

Усик и Фьюри встречались дважды — в мае и декабре 2024 года. Оба раза победу праздновал украинец, другим боксерам британец не проигрывал. Помимо этого, за плечами 36-летнего Фьюри 34 победы и одна ничья.