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18:45, 20 июля 2025Спорт

Китайские синхронистки выиграли золото на чемпионате мира

Китайские синхронистки выиграли золото в произвольной программе на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Thian / AP

Сборная Китая выиграла золото в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

На втором месте расположилась сборная Японии. Третьими стали представительницы Испании. Российские спортсменки не принимали участие в данном виде программы.

19 июля российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в технической программе в сольных соревнованиях на ЧМ. Таким образом, российские синхронистки впервые в истории остались без медалей чемпионата мира в этом виде программы.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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