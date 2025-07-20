«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Пари НН» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 3:0. На 40-й минуте счет открыл защитник Диего Энрике Коста. На 65-й минуте преимущество команды увеличил защитник Виктор Александров. На 68-й минуте окончательный счет установил хавбек Эдуард Сперцян.

В сезоне 2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Московский ЦСКА в девятый раз в истории выиграли Кубок страны.

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 25 июня. «Краснодар» днем позднее примет московский «Локомотив».