Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что после 40 лет бороться с лишним весом становится сложнее, так как работа организма начинает меняться. При этом необходимо бороться с лишним весом, так как у людей с повышенным уровнем жира на животе значительно повышен риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ротач рекомендовала выполнять такие упражнения, как боковые наклоны лежа, «лодочка», динамическая планка, русские скручивания, берпи, а также трастер. Последнее подразумевает присед с жимом гантелей от груди.

Ранее Ротач назвала лучшие упражнения для подтянутого тела у мужчин после 40 лет. Она рекомендовала выполнять шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады, отжимания, упражнение «мертвый жук», бег на месте с касанием разноименных рук и коленей.