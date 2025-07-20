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21:55, 20 июля 2025Спорт

Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ableimages / Getty Images

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что после 40 лет бороться с лишним весом становится сложнее, так как работа организма начинает меняться. При этом необходимо бороться с лишним весом, так как у людей с повышенным уровнем жира на животе значительно повышен риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ротач рекомендовала выполнять такие упражнения, как боковые наклоны лежа, «лодочка», динамическая планка, русские скручивания, берпи, а также трастер. Последнее подразумевает присед с жимом гантелей от груди.

Ранее Ротач назвала лучшие упражнения для подтянутого тела у мужчин после 40 лет. Она рекомендовала выполнять шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады, отжимания, упражнение «мертвый жук», бег на месте с касанием разноименных рук и коленей.

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