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11:14, 20 июля 2025Спорт

Российская пловчиха рассказала о травле в соцсетях после схода с дистанции

Российская пловчиха Ершова: Писали, что я приехала на чемпионат мира просто так
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Маргарита Ершова после снятия с гонки

Маргарита Ершова после снятия с гонки. Фото: Edgar Su / Reuters

Российская пловчиха Маргарита Ершова рассказала о травле в соцсетях после схода с дистанции на чемпионате мира в Сингапуре. Ее слова в воскресенье, 20 июля, приводит ТАСС.

«Мне стало плохо на "десятке", и я была вынуждена сойти с дистанции. Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования — дорогостоящее удовольствие», — вспомнила спортсменка. Ершова отметила, что некоторые болельщики выражали ей слова поддержки. При этом она добавила, что приняла критику близко к сердцу.

Ершовой стало плохо во время заплыва на открытой воде на дистанции 10 километров 16 июля. Она была вынуждена прекратить борьбу из-за перегрева. В тот день столбики термометров в Сингапуре поднялись до плюс 32 градусов.

Ранее российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко пожаловались на еду на чемпионате мира. Они выразили сожаление, что не взяли продукты с собой.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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