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16:51, 20 июля 2025Россия

Слуцкий высказался о вотуме недоверия фон дер Ляйен

Слуцкий: Фон дер Ляйен ищет внешних врагов для оправдания бездарной политики
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ищет внешних врагов только для того, чтобы оправдать свою политику, которая является бездарной. Об этом он написал в Telegram.

«RT, оказывается, виноват в том, что ей намеревались выразить вотум недоверия. Der Spiegel утверждает, что российские СМИ распространяли вредоносные для нее нарративы», — высказался Слуцкий.

Как добавил лидер партии, у нынешней европейской элиты отсутствуют стыд и совесть. Именно поэтому она всегда перекладывает ответственность на других людей. К примеру, сейчас Европа ведет войну против России с помощью Украины, пытаясь разделить братские народы, заключил Слуцкий.

Ранее также Слуцкий объяснил, как президент США Дональд Трамп может добиться прогресса в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, для этого ему необходимо «показать кулак» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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