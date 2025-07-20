Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ищет внешних врагов только для того, чтобы оправдать свою политику, которая является бездарной. Об этом он написал в Telegram.
«RT, оказывается, виноват в том, что ей намеревались выразить вотум недоверия. Der Spiegel утверждает, что российские СМИ распространяли вредоносные для нее нарративы», — высказался Слуцкий.
Как добавил лидер партии, у нынешней европейской элиты отсутствуют стыд и совесть. Именно поэтому она всегда перекладывает ответственность на других людей. К примеру, сейчас Европа ведет войну против России с помощью Украины, пытаясь разделить братские народы, заключил Слуцкий.
Ранее также Слуцкий объяснил, как президент США Дональд Трамп может добиться прогресса в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, для этого ему необходимо «показать кулак» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.