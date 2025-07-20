Усик отказался считать себя величайшим боксером в истории

Усик: Я не лучший из лучших, для меня величайшим является Иисус Христос

Украинский боксер Александр Усик отказался считать себя величайшим в истории. Его слова приводит YouTube-канал Mail Sport Boxing.

«Для меня Иисус Христос всегда на первом месте. Когда ты возвышаешь себя, бог может сказать: "Эй, будь осторожнее, пожалуйста". Я не лучший из лучших. Нет», — заявил Усик в ответ на вопрос, считает ли он себя одним из величайших боксеров в истории.

Ранее 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик — единственный боксер-тяжеловес в истории, который дважды завоевывал титул абсолютного чемпиона мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На профессиональном ринге украинец остается непобежденным, в его активе 24 победы (из них 15 — нокаутом).