Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:02, 19 июля 2025Экономика

Япония сделала предупреждение на случай атаки Китая

FT: Токио сообщил компаниям на Тайване о самостоятельной эвакуации при атаке КНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Японии предупредило свои компании, расположенные на Тайване, о самостоятельной эвакуации в случае, если Китай нападет на остров. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, японские партнеры на Тайване получают подобные предупреждения уже около трех лет. В них говорится, что в случае нападения Китая фирмы окажутся «предоставлены сами себе», поэтому вопросы эвакуации персонала останутся без внимания властей Японии.

Как заявил один из собеседников издания, «с нашей точки зрения, на Тайване нет правительства», высказав мнение о том, что при этом КНР вряд ли даст добро японским военным на проведение эвакуации. Журналисты уверяют, что данные предупреждения Токио оказали сдерживающее воздействие на японский бизнес, развернутый в регионе.

По оценкам аналитиков, сейчас на Тайване практически нет японских инвестиций, хотя рынок насыщается большим количеством новых инвестиций из США. Для примера — в минувшем году вложения из Японии упали на 27 процентов, однако традиционно страна занимала третье место после США и Китая.

В начале июля сообщалось, что Тайвань начал самые масштабные учения по противодействию Китаю. Они продлятся 10 дней, а это вдвое дольше обычного. Журналисты также обратили внимание на то, что в рамках тренировки призвано более 20 тысяч резервистов — это число стало рекордным для Тайваня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

    В ДНР уничтожили сражавшегося с 2022 года литовского снайпера

    Европе дали совет насчет России

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

    Из-за атаки ВСУ на российский регион десятки пассажирских поездов выбились из графика

    Япония сделала предупреждение на случай атаки Китая

    В России ответили на предложение Киева о переговорах

    В Европе заявили о самоубийстве из-за Украины

    В США сообщили о созданной ВС России угрозе для ВСУ

    В России прокомментировали заявление Зеленского о переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости