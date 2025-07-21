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15:09, 21 июля 2025Экономика

Дан прогноз о падении дивидендов российских компаний

«Известия»: Выплаты дивидендов в России могут упасть почти на 25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2025 году выплаты дивидендов российских компаний рискуют упасть почти на 25 процентов, если сравнивать с 2024 годом. Это показал опрос аналитиков, проведенный «Известиями».

Отмечается, что с января по июнь сумма выплат предприятий акционерам упала больше чем на полтриллиона рублей. Причиной такой динамики стала непростая экономическая ситуация. Прибыль ряда предприятий резко снизилась из-за больших процентных ставок. Крупные металлургические компании полностью отказались от выплат акционерам. Аналогичным образом поступили почти все девелоперы и застройщики. Впрочем, банки, крупные торговые сети и финансовые группы увеличили дивиденды. В некоторых случаях речь идет об их рекордном росте.

Как прогнозируют эксперты, масштаб выплат из прибыли начнет восстанавливаться по мере смягчения кредитных условий. В частности, положение предприятий серьезно улучшится, если Банк России понизит ключевую ставку до 15 процентов. Однако даже при таком развитии событий не все отрасли оперативно вернут былой уровень дивидендов.

Ранее стало известно, что металлургическая компания «Северсталь» решила не выплачивать дивиденды за II квартал 2025 года. Решение объяснили стремлением обеспечить финансовую стабильность компании в будущем.

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