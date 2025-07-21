Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:17, 21 июля 2025Наука и техника

Китай испытает новую гаубицу

Китай начал испытания самоходной гаубицы SH16
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Techno Thunder / YouTube

В Китае начали испытания новой самоходной артиллерийской установки (САУ), известной как SH16. Соответствующие снимки появились в социальных сетях, пишет Defence Blog.

На фотографиях можно заметить самоходную гаубицу и транспортно-заряжающую машину, которая ее сопровождает. Обе машины построены на гусеничном шасси. Судя по всему, САУ вышла на полевые испытания.

Гаубица нового поколения SH16 отличается повышенной огневой мощью и высоким уровнем автоматизации. «Военные аналитики описывают систему как полностью автономную башню со 155-миллиметровым орудием, что делает ее одной из самых современных гаубиц», — отметили в публикации.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Также обозреватели допускают, что экипаж перспективной САУ будет состоять только из механика-водителя и наводчика-командира. Это может говорить о наличии автомата заряжания.

Ранее в июле Defence Blog назвал новый китайский танк бюджетной альтернативой российскому Т-90М. Машина, которую заметили в Китае, разработана для экспортного рынка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о ликвидации беспилотников

    Пленный из ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев в Польшу во время учений

    Девушка принесла мешок поношенных трусов на работу и разрыдалась

    На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Китай испытает новую гаубицу

    «Русская Община» отреагировала на признание организации нежелательной в российском регионе

    В Госдуме захотели смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

    Учительница совратила 11-летнего школьника и спустя два года родила от него ребенка

    Встревоженной пикантным предложением мужа женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости