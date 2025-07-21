Лазарева заявила о деградации русского языка

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что русский язык беднеет

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что русский язык стремительно беднеет. Мнением она поделилась в беседе с журналисткой Жанной Агалаковой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Это видно по тому, как люди разговаривают. (...) Он усложняется внешне, но на самом деле это какая-то тупость», — сказала Лазарева. Телеведущая также выразила мнение, что русский язык «как будто бы деградирует на глазах».

Агалакова при этом не поддержала точку зрения собеседницы и отметила, что все языки стремятся к упрощению.

Ранее Лазарева посмеялась над сообщением о том, что ее заочно арестовали в России.

О том, что телеведущую во второй раз заочно арестовали, стало известно 16 июля. Лазареву обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В предыдущий раз телезвезду заочно арестовали по делу об оправдании терроризма. Позднее Лазареву приговорили к 6,5 года заключения по этому делу.