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16:28, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Лазарева заявила о деградации русского языка

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что русский язык беднеет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что русский язык стремительно беднеет. Мнением она поделилась в беседе с журналисткой Жанной Агалаковой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Это видно по тому, как люди разговаривают. (...) Он усложняется внешне, но на самом деле это какая-то тупость», — сказала Лазарева. Телеведущая также выразила мнение, что русский язык «как будто бы деградирует на глазах».

Агалакова при этом не поддержала точку зрения собеседницы и отметила, что все языки стремятся к упрощению.

Ранее Лазарева посмеялась над сообщением о том, что ее заочно арестовали в России.

О том, что телеведущую во второй раз заочно арестовали, стало известно 16 июля. Лазареву обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В предыдущий раз телезвезду заочно арестовали по делу об оправдании терроризма. Позднее Лазареву приговорили к 6,5 года заключения по этому делу.

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