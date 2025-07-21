Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:03, 21 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Мужчинам подсказали способы улучшить качество спермы

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Одним из главных факторов для успешного зачатия ребенка является качество спермы. Способы его улучшить в беседе с «Лентой.ру» подсказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и репродуктолог, основательница центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова.

«Необходимо отказаться от курения, так как никотин оказывает негативное влияние на подвижность сперматозоидов, их морфологию и количество. Даже пассивное курение может снизить шансы на успешное зачатие. Алкоголь следует исключить или свести к минимальному потреблению. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к снижению уровня тестостерона, нарушению сперматогенеза и повышению риска генетических аномалий у сперматозоидов», — пояснила Шибанова.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Также медик призвала мужчин включить в рацион устрицы, говядину, орехи, тунец, семена подсолнечника, растительные масла, цитрусовые, ягоды, жирную рыбу, яичные желтки, зеленые листовые овощи и бобовые. При этом потребление продуктов с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров следует ограничить.

В заключение специалистка порекомендовала уделять время умеренной физической активности, к примеру ежедневным прогулкам, плаванию и йоге, бороться со стрессом с помощью медитаций, хорошего сна, общения с близкими людьми и хобби, а также избегать длительного ношения тесного нижнего белья, горячих ванн и саун.

Ранее врач Татьяна Гвоздикова рассказала, как овуляция влияет на организм. По ее словам, в этот период у женщин появляется больше энергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о ликвидации беспилотников

    В Турции дали последний шанс Зеленскому

    В США заявили о зависимости от России из-за пошлин Трампа

    В Британии раскрыли план Лондона против России

    Разработан эффективный метод борьбы с метастазами

    Известная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в ярком бикини

    Женщина задумалась о разрыве с женихом после 12 лет отношений из-за его привычек по дому

    В Австрии назвали причину недовольства Зеленским украинцев

    Порномодель решила восстановить девственность «по указу Бога»

    Турист описал кофе Латинской Америки словами «это не просто кофе, это — настоящая жизнь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости