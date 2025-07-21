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18:49, 21 июля 2025Спорт

Названа средняя сумма трат россиян на спортивную экипировку

«Авито»: Россияне тратят на спортивную экипировку до трех тысяч рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Аналитики компании «Авито» назвали среднюю сумму, которую россияне тратят на спортивную экипировку. Об этом говорится в исследовании «Авито», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

В «Авито» провели опрос среди 10 тысяч россиян и выяснили, что они готовы потратить на экипировку до трех тысяч рублей, а средняя желаемая сумма составляет около 6,5 тысячи рублей. Отмечается, что 44 процента россиян отдают предпочтение зарубежным спортивным брендам, российские марки выбирают 20 процентов.

Отмечается, что бегом занимаются более трети опрошенных (35 процентов), преимущественно мужчины (40 процентов) и молодежь 18-24 лет (54 процента). Почти четверть респондентов (24 процента) хотели бы начать бегать.

Ранее фитнес-тренер Ольга Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.

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