Объем торговли США с постсоветской страной вырос почти в полтора раза

Объем торговли США с Грузией вырос в январе — июне 2025 года на 40,7 %

Объем торговли США с Грузией в первом полугодии 2025 года вырос на 40,7 процента, составив 1,3 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Национальной службы статистики постсоветской страны сообщает ТАСС.

Рост показателя почти в полтора раза год к году позволил Соединенным Штатам занять второе место в списке торговых партнеров Грузии, лишь немного уступив Турции, которая снизила товарооборот на 4,4 процента, до 1,4 миллиарда долларов.

РФ находится в этом перечне на третьем месте. За шесть месяцев ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 10,7 процентов, прибавив к уровням первой половины 2024 года 7 процентов. Рост произошел за счет двузначного (на 10,5 процента, до 950 миллионов долларов) увеличения импорта из России, в то время как поставки товаров в обратном направлении незначительно сократились (на 2 процента, до примерно 332 миллионов).

В прошлом году в схожий период (в январе-мае) отмечалось снижение российско-грузинского товарооборота на 5,3 процента, до суммы около миллиарда долларов.